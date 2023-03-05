Час зробити вибір: в США звернулися до Китаю з закликом щодо росії

Подальші дії офіційного Пекіна матимуть серйозні наслідки для міжнародної репутації КНР

У Сполучених Штатах вкотре нагадали про "червоні лінії" для Китаю щодо війни в Україні, закликавши не постачати росії озброєння. Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних питань Джон Кірбі заявив, що для Пекіна настав час визначитися, кого він підтримує насправді. Подібний крок матиме свої наслідки, в тому числі і щодо впливу на міжнародну репутацію китайської республіки.

Детальніше про це Кірбі розповів в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, Штати вже неодноразово попереджали Китай про необхідність відмовитися від підтримки зв'язків із росією. І хоча про поставки зброї поки офіційно не повідомлялося, питання лишається в Пекіні на порядку денному. Це і турбує американських політиків.

"Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента росії путіна? Чи справді він хоче допомогти путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок", — пояснив свою позицію Джон Кірбі.

Також політик додав, що президент Китаю Сі Цзіньпін має особисто визначитися, як його країна діятиме в майбутньому щодо росії. Америка, як переконує Кірбі, продовжить наголошувати на необхідності "правильного вибору", який не зможе полегшити путіну подальше знущання над українським народом.

При цьому він говорить, що досі зберігаються ознаки того, що потенційно КНР може працювати над наданням військової допомоги росії.

Такі заяви вельми неоднозначно звучать на фоні того, що китайський уряд збільшив розмір свого військового бюджету. Це вже втретє за останні роки, коли подібна стаття видатків була переглянута Китаєм у бік зростання.

Втім, Пекін справді може переглянути свою позицію, адже інформація про ймовірну угоду із росією стала відомою широкому загалу. Це руйнує загальний образ КНР як "нейтрального посередника", особливо після презентації їхньої версії "мирного плану" завершення війни в Україні.