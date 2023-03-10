Вперше в історії Китаю: Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін

Голосування було проведене на першій сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання

У Китаї, який нещодавно представив свій варіант "мирного плану" щодо закінчення війни в Україні, відбулися вибори очільника держави. Ним вже втретє поспіль став Сі Цзіньпін, діючий глава КНР і генсек ЦК комуністичної партії. Він став першим серед своїх колег, кому вдалося затриматися на посаді понад два терміни — завдяки внесеним змінам у законодавство країни.

Про результати виборів повідомляють у інформагенстві "Сіньхуа". Голосування за нового голову республіки відбулося 10 березня під час сесії Китайських зборів народних представників. Це було перше скликання зборів 14-го скликання.

Цікаво, що людей, які б не підтримали кандидатуру Сі Цзіньпіна або утрималися, не було. Рішення залишити 69-річного політика на посаді прийняли одноголосно.

Перш ніж голосувати щодо очільника держави, депутати зборів ухвалили план реформи апарату Держради, яка вважається вищим органом виконавчої влади в КНР. При цьому остаточний план змін у роботі структури офіційно не оприлюднений досі. Аналітики вважають, що завдяки реформі комуністична партія ще більше посилить своє централізоване керівництво.

Зазначимо, що Сі Цзіньпін першим в китайській історії став очільником держави, якого переобрали на третій термін. Його попередники банально не мали подібної змоги через особливості законодавства. Раніше у країні діяли правила, прийняті ще лідером КНР Деном Сяопіном, котрий обмежив можливість політиків балотуватися на найвищу посаду в КНР більше, аніж на два терміни поспіль — щоб запобігти надмірностей диктатури.

Тим не менш у березні 2018 року у Пекіні прийняли поправку до конституції, яка дозволяла політикам лишатися на головуючій посаді необмежену кількість часу. Після прийняття конституційних змін офіційна влада Китаю заявляла, що хочуть покращити єдине партійне і державне керівництво.

Нагадаємо, що перевибори Сі Цзіньпіна відбулися на фоні посилення протистояння Китаю та США. Зокрема, одним із проблемних питань лишається ймовірне постачання зброї із КНР до росії, від чого офіційний Пекін у Штатах закликають утриматися. Втім, китайці не надто задоволені такою увагою з боку американського уряду.