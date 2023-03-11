Санкції проти грального бізнесу, пожежа в рф і документалка про борщ: ТОП новин, які ви могли проспати

Зібрали для вас основні вечірні та нічні події, котрі ви могли проспати

Українці продовжують героїчний спротив на всіх фронтах — реальному, політичному, економічному та культурному, — незалежно від часу доби. Аби ви не пропустили нічого важливого за час, допоки спали, "Телеграф" підготував підбірку головних подій ночі. Торкнулися не лише українського порядку денного, а й звернули увагу на світовий.

росія жаліється на русофобію (хоча ми знаємо, що вона у нас все одно недостатня)

В рф запропонували скликати Раду Безпеки ООН, аби "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи". Представник України в Організації об'єднаний націй Сергій Кислиця заявив, що росіянам потрібні санітари. Н

Гральний бізнес в Україні істотно обмежили

Президент Володимир Зеленський ввечері п'ятниці, 10 березня, своїм указом ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій стосовно 120 фізичних та 287 юридичних осіб, які переважно пов’язані з рф. Обмеження мають діяти наступні 50 років. Серед "щасливчиків" — "Спортлото", "Перша міжнародна букмекерська компанія", "Бет.Ру", "Букмекерська контора "Парі", "Матчбет", "КредитСервіс", "Спортбет" тощо. Повний перелік компаній можна переглянути на сайті глави держави.

путін нагострив лижи на саміт G20

Російський диктатор володимир путін може спробувати взяти участь у саміті країни Великої Двадцятки, який відбудеться восени 2023 року. Як пише Bloomberg, остаточного рішення політик ще не прийняв, однак його команда вже намагається скоректувати наявний графік президента, аби зустріч з лідерами G20 в нього вписалася.

У Китаї — новий прем'єр

Слідом за перепризначенням Сі Цзіньпіна на пост очільника КНР в країні обрали і нового прем'єр-міністра. Замість Лі Кецяна посаду обійняв 63-річний Лі Цян, який є близьким соратником Цзіньпіна.

Файна пожежа в Підмосков'ї

Чергове масштабне загоряння поблизу російської столиці сталося цієї ночі — горів цех по виробництву пластика. Цього разу вогонь охопив площу понад 5000 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу вдалося лише ближче до 6 ранку (по Києву).

рф справді стане Московією?

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію, у якій українцям пропонують офіційно змінити назву сусідньої країни на "Московію", а замість терміну "російський" вживати слово "московський". Петиція набрала понад 25 тисяч голосів, через що потрапила на розгляд до глави держави.

Зеленський підкреслив, що порушене питання "потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки". Він поручив Шмигалю опрацювати цей момент разом із науковими установами.

Netflix покаже фільм про борщ

Із 30 березня всі користувачі стримінгу Netflix зможуть насолодитися документальним фільмом про український борщ. Кухар Євген Клопотенко, який став центральною фігурою стрічки, розповість глядачам про те, як фірмову національну страву нашої держави готують в різних регіонах.

Обкладинка документального фільму

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