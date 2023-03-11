"Це бомба": Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти низки букмекерських компаній та лотерей

Більшість компаній пов'язані з країною-агресором

Після зустрічі з прем'єркою Фінляндії президент Володимир Зеленський продовжив активну роботу і під вечір п'ятниці, 10 березня, своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно 120 фізичних та 287 юридичних осіб, які переважно пов’язані з рф.

Відповідний указ №145/2023 оприлюднив ввечері Офіс глави держави.

Зокрема, Рада нацбезпеки і оборони України підтримала внесені Кабінетом Міністрів України та Службою безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти відповідних 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Обмежувальні заходи торкнулися, зокрема, ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс".

Усім компаніям заблокують активи, повністю заборонять торгові операції, заборонять виводити капітал з України, анулюють чи зупинять ліцензії. Термін дії санкцій – 50 років.

Кабінет міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

"Раптовість" дій очільника держави здивувала українців.

"Поки ви спали, Зеленський забанив купу ігорки. Майже три сотні юроблич в Україні, роіссі і навіть в офшорах. … Жодних пояснень тому що відбулось поки що ніде не бачив. Хоча подія дуже нерядова", — пише на своїй сторінці у "Фейсбук" Юрій Ніколов.

"Будемо розбиратись. Бо це бомба. Звісно, перша думка — переділ ринку. Але я не розумію, хто взагалі лишився "на свободі", — відповідають йому у коментарях.

Поспіх дій по забороні "гральних компаній" визвав деяке здивування у українців: "А навіщо їх було легалізовувати, щоб потім всіх під санкції?", "То пільги ігорному бізнесу, то взагалі гаплик".

Серед версій, чому це відбулося саме зараз, пропонуються слідуючі: "Можливо, випадково?", "Може, просто вирішив типу "показати силу?".

Ще одна, набагато серйозніша версія полягає в тому, що можливо через гральний бізнес відмивались гроші з обігу наркотиків, зброї, торговлі людьми, а також кошти, виведені з окупованих територій.

В той же час дій влади не визивають сумніву у своїй доцільності: "Не варто було державу най@бувати майже 2 роки! Заробляли, виводили десятки млрд, податків…".

Також висловлюється думка про те, що "за логікою мали би наразі припинити діяльність усіх гамбузом. Потім розпочати продаж ліцензій "по білому" — з нуля".

Можливо, саме в цьому і полягає "хитрий план РНБО".

Нагадаємо, учасники ігрового бізнесу попереджали, що в разі закриття їхніх закладів їм на зміну прийдуть "нелегали", які не будуть платити податків.