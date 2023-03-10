Зеленський пояснив, навіщо потрібні вкидання щодо "Північні потоки" та українців

Дезінформація вигідна тим країнам, які хочуть уповільнити військову допомогу Україні та запровадження санкцій проти росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів на газопроводах "Північного потоку". Подібні вкидання до іноземних ЗМІ зроблено для того, щоб союзники сповільнили свою допомогу Україні.

Про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін. За його словами, подібні заяви лише грають на руку російській федерації.

"Щодо "Північного потоку" – ми не маємо до цього жодного відношення. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації чи є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає на їхній бізнес і ці групи можуть не лише на території росії", – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Україна зараз бореться не лише з росією, а й з людьми, які "не бачать нічого, окрім грошей". Їхній бізнес страждає через зниження товарообігу з росією. Крім того, є країни, які допомагають не лише Україні, а й росії. Це стосується, зокрема, і країн Євросоюзу.

"З одного боку, підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають, та, знаєте, допомогли умовно, як то кажуть, для галочки. І з іншого боку, роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів та порівняно з довоєнним періодом збільшено товарообіг із російською федерацією", — зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що на це неодмінно варто звернути увагу та проаналізувати, для кого вигідна дезінформація. Україна зацікавлена в тому, щоб їй постачали зброю вчасно, а проти росії вводили якнайбільше санкцій.

"Україна точно цього не робила. І це найголовніше. А хто там що вигадав, як сказали, є якісь ознаки, а, може, навіть під якимось прапором, це смішно виглядає, якщо чесно. Ми зацікавлені в тому, щоб зброя постачалася, санкції вводилися і щоб була наша перемога", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці вересня 2022 року на газопроводі "Північний потік" стався витік газу до Балтійського моря. Пізніше з’ясувалося, що витік був і на "Північному потоці 2". Європа відразу розпочала розслідування, а в росії натякнули на диверсію.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков також спростував причетність України до витоку газу на "Північному потоці". Міністр упевнений, що в ході офіційного розслідування буде встановлено всі деталі цієї події.