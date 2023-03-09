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У путіна зробили несподівану заяву про причетність України до вибухів на "Північних потоках"

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
дмитро пєсков Новина оновлена 09 березня 2023, 13:19
дмитро пєсков. Фото twitter.com

У росії знову говорять про англосаксах

Західні журналісти раптово виявили нібито "український слід" в аварії на газопроводах "Північний потік" 1 і 2, що призвело до масштабного витоку газу у вересні минулого року. У кремлі вже прокоментували цю інформацію та зробили вельми несподівану заяву.

Про це пише російський "Інтерфакс", посилаючись на слова прессекретаря путіна дмитра пєскова.

Згідно з його заявою, москва засумнівалася у причетності України до вибухів на газопроводах.

"Що стосується якогось проукраїнського "доктора Зло", який все це організував, то важко в це віриться", — передають росЗМІ слова пєскова.

Як пояснив представник кремля, "надто вже було складне завдання, яке було, напевно, по плечу добре навченій державній спеціальній службі, яких не так багато в нашому світі".

Там усе ще впевнені у причетності західних спецслужб до цього та вважають, що інформація про "український слід" є відволіканням уваги.

"Ви бачите, що англосакси, про яких ми говорили від самого початку, метушаться. У них явно багато незручностей через цей теракт у відносинах з німцями, це очевидно… Головне, зараз не дозволити відволікати на ці гіпотези з якимось проукраїнським "доктором Зло ", — каже пєсков.

Варто зазначити, що позицію пєскова підтвердив і глава російського МЗС сергій лавров. Той взагалі назвав звинувачення України "соромними".

"Намагатися пояснити, з посиланням на якісь західні спецслужби, що це справа рук якогось українського олігарха ну це, я вважаю, просто соромно для тих, хто таку версію пропихає", — каже лавров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на інформацію про "український слід" у диверсіях на газопроводах.

Також ми повідомляли про те, що у США прокоментували нову інформацію про вибухи на "Північних потоках".

Теги:
#Україна #Газопровід #Росія #Вибух #Північний потік #Дмитро Пєсков