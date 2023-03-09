У путина сделали неожиданное заявление насчет "Северных потоков" и Украины

В россии снова говорят об англосаксах

Западные журналисты внезапно обнаружили якобы "украинский след" в аварии на газопроводах "Северный поток" 1 и 2, которая привела к масштабной утечке газа в сентябре прошлого года. В кремле уже прокомментировали эту информацию и сделали весьма неожиданное заявление.

Об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на слова пресс-секретаря путина дмитрия пескова.

Согласно его заявлению, москва усомнилась в причастности Украины к взрывам на газопроводах.

"Что касается какого-то проукраинского "доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится", — передают росСМИ слова пескова.

Как пояснил представитель кремля, "слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире".

Там все еще уверены в причастности западных спецслужб к этому и считают, что информация об "украинском следе" является отвлечением внимания.

"Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно… Главное, сейчас не позволить отвлекать на эти гипотезы с неким проукраинским "доктором Зло", — говорит песков.

Стоит отметить, что позицию пескова подтвердил и глава российского МИД сергей лавров. Тот и вовсе назвал обвинения Украины "стыдными".

"Пытаться объяснить, со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некого украинского олигарха ну это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает", — говорит лавров.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на информацию об "украинском следе" в диверсиях на газопроводах.

Также мы сообщали о том, что в США прокомментировали новую информацию о взрывах на "Северных потоках".