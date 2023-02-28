Галузеві асоціації: Кабмін може загнати легальний ринок гемблінгу в тінь

Від гемблінг-галузі до державного бюджету 2022 року надійшло 1,116 млрд грн

Найближчими днями Кабінет міністрів готується ухвалити постанову, яка фактично вбиває легальний наземний гральний ринок в Україні. Зміни до постанови 314, які збирається ухвалити уряд, вимагатимуть від операторів наземних залів та казино сплатити ліцензійний збір за 2 роки. На відміну від гемблінгу, решта підприємств отримали відтермінування до завершення воєнного стану. Це рішення змусить легальних операторів закривати зали, і на їхнє місце прийдуть підпільні заклади, кажуть керівники профільних асоціацій.

"Діалогу з представниками грального бізнесу щодо можливих змін цієї постанови не було", — написав голова Всеукраїнської Ради Гемблінгу (Ukrainian Gambling Council) Антон Кучухідзе на своїй сторінці у Facebook. "Стаття 42 Конституції України гарантує захист та розвиток конкурентоздатності в підприємницькій діяльності. Зміни до 314-ї постанови — навпаки, вбивають цю конкуренцію для білих організаторів азартних ігор й посилюють нелегалів. Несправедливо, коли всі інші сфери економіки житимуть за одними правилами, а легальний гральний бізнес виводять в якусь іншу касту. Конституція — одна для всіх громадян і всіх бізнесів", — зазначив він.

За словами експерта, якщо уряд ухвалить це рішення, легальні організатори азартних ігор почнуть закривати свої заклади, й автоматично в локаціях, де вони закриються, зростатиме кількість нелегальних закладів, які відомі тим, що й дітей залучають до гри, й лудоманів, і загалом ведуть нечесну гру. Відповідно, з закриттям білих залів погіршиться криміногенна ситуація, а тисячі українців, які працюють в легальних гральних закладах, залишаться без роботи. "Це додасть проблем в питаннях просування іміджу економіки України на зовнішній арені", — підкреслив Кучухідзе.

З ним погоджується і Микола Мельник, керівник Ukrainian Gambling & Betting Association, який служить зараз в ЗСУ. "Кабмін планує затвердити зміни до постанови 314, де запропонував фактично закрити більшість легальних гральних закладів. Легальний гемблінг прогнозовано запропонував закрити нелегальні гральні заклади, бо не зрозуміло, чому вони мають переплачувати державі в той час, як вона забила на виконання своїх прямих обов'язків по боротьбі з чорним гемблінгом. Чому держава не може елементарно побороти неліцензовані онлайн-казино, які в своїй більшості російські?" — зазначив Микола Мельник.

За його словами, закриття легальних гральних закладів призведе до втрати податків. Також уряд не врахував ситуацію компаній, які сплатили за ліцензії, але міста, де розташовані їхні зали, були захоплені окупантами, тож вимагатиме від цих компаній сплатити і за зали, які не можуть функціонувати. "Замість лібералізації економіки ми зараз маємо її тотальну фіскалізацію і відхід в тінь, адже підприємця ставлять в умови, коли краще витратитись на волонтерку, аніж заплатити податки," — зауважив Мельник.

"Більшість компаній, які працюють в Україні на цьому ринку, є міжнародними. Погіршення умов ведення бізнесу винятково для них – це дуже потужний сигнал до всіх потенційних інвесторів, які зараз придивляються до перспектив післявоєнного входу на наш ринок чи, навіть, розгортання роботи під час війни (така зацікавленість є в окремих сферах, зокрема у будівельній). Потужний та негативний", — впевнений Юрій Гаврилечко, експерт "Української фабрики думки". Він підкреслив, що це відбувається саме в той час, коли президент України Володимир Зеленський під час кожного свого візити до країн-партнерів закликає іноземний бізнес до інвестування в Україну! "В усьому цивілізованому світі легальний гральний бізнес є частиною індустрії розваг і дуже щільно зв’язаний із медіа. Тому негаразди міжнародних гемблінгових компаній в Україні досить швидко з приватно-бізнесових можуть стати публічними", — підкреслив Гаврилечко.

Нагадаємо, Україна легалізувала ринок гемблінгу влітку 2020 року. У 2022 році від гемблінг-галузі надійшло 1,116 млрд грн до державного бюджету. За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), це становить 98% від довоєнного плану.