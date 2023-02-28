Отраслевые ассоциации: Кабмин может загнать легальный рынок гемблинга в тень

От гемблинг-отрасли в государственный бюджет в 2022 году поступило 1,116 млрд грн

В ближайшие дни Кабинет министров готовится принять постановление, фактически убивающее легальный наземный игорный рынок в Украине. Изменения в постановление 314, которые собирается принять правительство, потребуют от операторов наземных залов и казино уплатить лицензионный сбор за 2 года. В отличие от гемблинга, остальные предприятия получили отсрочку до окончания военного положения. Это решение заставит легальных операторов закрывать залы, и на их место придут подпольные заведения, говорят руководители профильных ассоциаций.

"Диалога с представителями игорного бизнеса относительно возможных изменений этого постановления не было", — написал глава Всеукраинского Совета Гемблинга (Ukrainian Gambling Council) Антон Кучухидзе на своей странице в Facebook. "Статья 42 Конституции Украины гарантирует защиту и развитие конкурентоспособности в предпринимательской деятельности. Изменения в 314-е постановление — наоборот, убивают эту конкуренцию для белых организаторов азартных игр и усиливают нелегалов. Несправедливо, когда все остальные сферы экономики будут жить по одним правилам, бизнес выводят в какую-то другую касту. Конституция — одна для всех граждан и всех бизнесов", — отметил он.

По словам эксперта, если правительство примет это решение, легальные организаторы азартных игр начнут закрывать свои заведения, и автоматически в локациях, где они закроются, будет расти количество нелегальных заведений, известных тем, что и детей привлекают к игре, и лудоманов, и в целом ведут нечестную игру. Соответственно, с закрытием белых залов ухудшится криминогенная обстановка, а тысячи украинцев, работающих в легальных игорных заведениях, останутся без работы. "Это добавит проблем в вопросах продвижения имиджа экономики Украины на внешней арене", — подчеркнул Кучухидзе.

С ним соглашается и Николай Мельник, руководитель Ukrainian Gambling & Betting Association, служащий сейчас в ВСУ. "Кабмин планирует утвердить изменения в постановление 314, где предложил фактически закрыть большинство легальных игорных заведений. Легальный гемблинг прогнозированно предложил закрыть нелегальные игорные заведения, потому что непонятно, почему они должны переплачивать государству в то время, как оно забило на исполнение своих прямых обязанностей Почему государство не может элементарно побороть нелицензированные онлайн-казино, которые в своем большинстве российские? – отметил Николай Мельник.

По его словам, закрытие легальных игорных заведений приведет к потере налогов. Также правительство не учло ситуацию компаний, которые оплатили лицензии, но города, где расположены их залы, были захвачены оккупантами, поэтому потребует от этих компаний оплатить и за залы, которые не могут функционировать. "Вместо либерализации экономики мы сейчас имеем ее тотальную фискализацию и уход в тень, ведь предпринимателя ставят в условия, когда лучше потратиться на волонтер, чем заплатить налоги", — отметил Мельник.

"Большинство компаний, работающих в Украине на этом рынке, являются международными. Ухудшение условий ведения бизнеса исключительно для них – это очень мощный сигнал ко всем потенциальным инвесторам, которые сейчас присматриваются к перспективам послевоенного входа на наш рынок или даже развертыванию работы во время войны (такая заинтересованность есть в отдельных сферах, в частности в строительной). Мощный и отрицательный", — уверен Юрий Гаврилечко, эксперт "Украинской фабрики мысли". Он подчеркнул, что это происходит именно в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский во время каждого своего визита в страны-партнеры призывает иностранный бизнес к инвестированию в Украину! "Во всем цивилизованном мире легальный игорный бизнес является частью индустрии развлечений и очень плотно связан с медиа. Поэтому неурядицы международных гемблинговых компаний в Украине довольно быстро с частно-бизнесовыми могут стать публичными", — подчеркнул Гаврилечко.

Напомним, Украина легализовала рынок гемблинга летом 2020 года. В 2022 году от гемблинг-отрасли поступило 1,116 млрд грн в государственный бюджет. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), это составляет 98% довоенного плана.