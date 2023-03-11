"Это бомба": Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда букмекерских компаний и лотерей

Большинство компаний связано со страной-агрессором

После встречи с премьером Финляндии президент Владимир Зеленский продолжил активную работу и к вечеру пятницы, 10 марта, своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, преимущественно связанных с рф.

Соответствующий указ №145/2023 обнародовал вечером Офис главы государства.

В частности, Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал внесенные Кабинетом Министров Украины и Службой безопасности Украины предложения по применению санкций против соответствующих 120 физических и 287 юридических лиц.

Ограничительные меры коснулись, в частности, ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "КредитСервис".

Всем компаниям заблокируют активы, полностью запретят торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии. Срок действия санкций – 50 лет.

Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

"Внезапность" действий главы государства удивила украинцев.

"Пока вы спали, Зеленский забанил кучу игралки. Почти три сотни юроблич в Украине, роисе и даже в оффшорах. … Никаких объяснений потому что произошло пока нигде не видел. Хотя событие очень нерядовое", — пишет на своей странице в "Фейсбук " Юрий Николов.

" Будем разбираться. Потому что это бомба. Конечно, первое мнение — передел рынка. Но я не понимаю, кто вообще остался "на свободе ", — отвечают ему в комментариях.

Спешка действий по запрету "игровых компаний" вызвала некоторое удивление у украинцев: "А зачем их было легализовывать, чтобы потом всех под санкции?", "То льготы игорному бизнесу, то вообще гаплык ".

Среди версий, почему это произошло именно сейчас, предлагаются следующие: "Может быть, случайно?", "Может, просто решил типа "показать силу?".

Еще одна, гораздо более серьезная версия заключается в том, что, возможно, через игорный бизнес отмывались деньги из оборота наркотиков, оружия, торговли людьми, а также средства, выведенные с оккупированных территорий.

В то же время действий властей не вызывают сомнения в своей целесообразности: "Не стоило государство на@бывать почти 2 года! Зарабатывали, выводили десятки млрд, налогов…".

Также высказывается мнение о том, что "по логике должны прекратить деятельность "всех гамбузом. Затем начать продажу лицензий "по белому" — с нуля".

Возможно, именно в этом и состоит "хитрый план СНБО".

Напомним, участники игрового бизнеса предупреждали, что в случае закрытия их заведений их на смену придут "нелегалы", которые не будут платить налоги.