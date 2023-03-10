У Зеленского четко сказали, когда начнется контрнаступление ВСУ

Украина сначала измотает врага, а потом ударит

Активная фаза украинских контрнаступательных действий, которые в Украине планируют уже на протяжении долгого времени, может начаться уже в ближайшее время. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда наша армия пойдет в атаку.

Об этом он заявил в комментарии изданию La Stampa.

Так, исходя из его слов, Украина сможет пойти в контрнаступление уже через 2 месяца, но перед этим сначала нужно измотать россиян.

"Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — передает издание словам Подоляка.

Напомним, ранее мы писали, что союзники Украины, судя по всему, очень активно готовят нашу страну к контрнаступлению. Нам передают интересную технику, которая будет очень полезна в наступлении.

Также мы сообщали, как погода в Украине повлияет на весеннее контрнаступление ВСУ. По словам замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого, весна и начало лета 2023 года будут решающими в противостоянии оккупационным войскам рф.