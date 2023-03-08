Поможет наступлению ВСУ? Германия дает Украине важную технику

Поток оружия превратился из ручейка в поток

Германия продолжает помогать Украине военной техникой и помимо своих танков Leopard 2 предоставляет нашей стране весьма интересную и полезную технику.

О новой помощи Украине сообщается на сайте Бундесвера.

Помимо всего прочего, Минобороны Германии указывает, что в ВСУ направятся дополнительные зенитные самоходные установки Gepard (теперь их в общей сложности будет уже 34), машины для пограничников и мостоукладчики Biber (всего в строю будет 20 таких), которые применяются войсками для форсирования различных преград.

Примечательным является именно последняя техника, ведь чаще всего она применяется в ходе наступлений. Из этого можно сделать вывод, что именно сейчас наши партнеры усиленно готовят Украины к долгожданному крупному контрнаступлению, о котором уже много говорили.

Стоит отметить, что на это также обращают внимание и западные СМИ. Так, например, The Economist указывает на резкий рост военной помощи с начала 2023 года.

"В то время как все внимание сейчас приковано к битве за восточный город Бахмут, внимание вскоре будет обращено на ожидаемое контрнаступление, которое может начаться уже в апреле", — говорится в материале.

Поворотным моментом СМИ называет 20 января. Тогда на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины было принято решение нарастить вооружение Украины к концу марта.

"Соответственно поток оружия превратился из ручейка в поток", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год, и "в результате украинская армия трансформируется".

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР анонсировали контрнаступление Украины и удары по территории рф.

Также мы сообщали о том, как погода в Украине повлияет на весеннее контрнаступление ВСУ.