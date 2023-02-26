В ГУР анонсировали контрнаступление Украины и удары по территории рф

Конкретные временные рамки будут зависеть от нескольких факторов, включая передачу западного оружия.

Пока украинцы переживают из-за возможного повтора полномасштабного наступления российской армии, в Генеральном управлении разведки МО готовят план по украинскому контрнаступлению. По словам заместителя главы ведомства Вадима Скибицкого, скорее всего, к активным действиям ВСУ перейдут уже весной. Более конкретные сроки оговаривать пока невозможно.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на интервью Скибицкой группе немецких изданий. Разведчик, кстати, отметил, что определиться с началом контрнаступления Украине поможет ряд факторов. Среди них – скорость и полнота передачи партнерами важного вооружения.

Одной из главных задач контрнаступления, говорит Скибицкий, будет "вбивание клина в российский фронт на юге". Украинские военные планируют сосредоточиться, в частности, на территории между Крымом и материковой частью России. Не исключает представитель ГУР и новых ударов по территории россии — в частности, по складам с оружием и боеприпасами, особенно это касается Белгородской области. Это Скибицкий объясняет достаточно просто:

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова".

Самой же главной целью контрнаступления, анонсированного Скибицким, станет возвращение всех оккупированных украинских территорий с Крымом включительно.

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", — резюмировал разведчик.

Следует отметить, что Крым уже начали "готовить" к возвращению под украинский флаг. В частности, на днях на местных радиостанциях прозвучало предупреждение о возвращении полуострова домой от главы разведки Кирилла Буданова.

Также на годовщину полномасштабного вторжения представители подпольного сопротивления в Севастополе вывесили на одной из центральных площадей сине-желтое знамя.