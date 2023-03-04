Зимы почти не было: как погода в Украине повлияет на весеннее контрнаступление ВСУ

Следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне с оккупантами

Зима, которая обещала стать самой тяжелой в истории независимой Украины, подошла к концу. Несмотря на жесткий террор объектов критической инфраструктуры, россиянам не удалось сломить моральный дух украинцев ни темнотой, ни холодом. Не последнюю роль в этом сыграли погодные условия — осень пришла в Украину с опозданием, а зима выдалась мягкой, что позволило сократить потребление электроэнергии в критические моменты.

По словам замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого, весна и начало лета 2023 года будут решающими в противостоянии оккупационным войскам рф. Как отметил военный в интервью изданию Delfi, именно по успешному завершению этого периода, можно будет начать говорить об окончании войны. С его словами согласен и руководитель разведки Кирилл Буданов.

"Телеграф" выяснял, чего украинцам следует ожидать от этой весны, и повлияют ли погодные условия на ход боевых действий в самых горячих точках фронта.

Решающее контрнаступление все ближе и природа "играет" за нас

По состоянию на начало марта можно резюмировать, что громко анонсированное с декабря 2022 года "большое наступление" россиян провалилось. Военные эксперты отмечают: активизация боевых действий на востоке Украины действительно произошла (особенно это касается Бахмутского направления), однако оккупантам не хватает ресурсов для продвижения по широкому фронту, а действия на узком фронте не приносят ожидаемых результатов.

Между тем, Вооруженные силы Украины готовятся дать действительно мощный отпор захватчикам не только на востоке, но и на юге нашей страны уже в ближайшее время. В октябре 2022 года глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что украинская армия сможет выйти на админграницы 1991 года уже к концу лета 2023-го. В феврале на вопрос "Украинской правды", сохраняются ли эти шансы по состоянию на конец февраля, Буданов ответил утвердительно.

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу", — заявил глава ГУР МО.

В то же время для проведения успешного контрнаступления украинским военным необходимо дождаться поставок вооружения от западных партнеров и пройти обучение на нем. По данным издания Reuters, американские чиновники советовали Украине не начинать наступательную кампанию до момента максимальной боевой готовности.

Не последнюю роль в ходе боевых действий играют и погодные условия. Особенно это касается межсезонья, когда талый снег или обильные дожди образуют бездорожье, справиться с которым не всегда по силам даже военной технике. Однако, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины Веры Балабух, этой весной природа снова будет "играть" за нас — погодные условия не должны создать дополнительных сложностей для наших бойцов.

"Климат изменился — показатели средней температуры существенно растут. Даже зимой у нас преобладала весенняя погода, и эта тенденция будет сохраняться и дальше. По оценкам мировых прогностических центров, этой весной температура воздуха в Украине будет на 1-2 градуса выше по сравнению со средними показателями климатического периода с 1991 по 2001 год", — говорит метеоролог в комментарии "Телеграфу".

Что касается осадков, то точно спрогнозировать их обильность заранее достаточно сложно, – объясняет Вера Балабух. Поэтому в данном вопросе лучше сверяться по пятидневным прогнозам синоптиков. По состоянию на сегодняшний день метеорологи лишь констатируют, что уровень осадков этой весной не будет превышать пределов климатических месячных норм.

"За какой промежуток времени мы получим это количество осадков — понемногу в течение 30 дней или в результате нескольких сильных ливней — заранее узнать невозможно", — говорит специалист.

Война не будет ждать хорошей погоды

Если рассматривать планирование боевых действий исключительно с точки зрения сезонности, весна – не лучший период для наступательной кампании, объясняет военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Однако, если межсезонье будет сухим, темп боевых действий может не снижаться.

"В ноябре 2022 года и наши, и вражеские войска буквально стояли на месте, ведь проехать через такую грязь было почти невозможно. В таких случаях погодные условия одинаково сильно мешают обеим сторонам. В то же время, когда враг активно наступает, никто не будет ждать хорошей погоды. Самые ожесточенные бои 2022 года, особенно на севере, пришлись именно на март со всеми его "прелестями", потому что вариант "не воевать" просто не рассматривался", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В целом, активность боевых действий зависит от многих факторов, в частности, политического и экономического. Погодные условия при военном планировании чаще всего отходят на второй план. Но, какой бы "выгодной" для нас ни была погода в ближайшее время, ожидать контрнаступления ВСУ на восточном направлении раньше конца весны или даже начала лета не стоит, уверен Олег Жданов.

"Начинать такую операцию без необходимой военной техники и вооружения в достаточном количестве никто не станет. Сегодня эти условия еще не выполнены. Поэтому время проведения наступательных действий в данном случае зависит не столько от погоды, сколько от условий формирования группировки войск", — отмечает военный.

По словам Жданова, в марте в Украину должна поступить большая часть обещанной военной техники от западных партнеров. Одновременно с этим будут сформированы части и подразделения войск, которые будут ее применять. На проведение боевого согласования уйдет еще около месяца.

"Исходя из этого, становится понятно, что раньше мая о наступлении речь точно идти не может. А к тому времени погода будет скорее летней, чем весенней, и проблем с ней возникнуть не должно", — говорит эксперт.