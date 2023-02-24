Потеплеет до +18: когда в Украине начнется настоящая весна

Воздух по всей стране прогреется выше +10 градусов

Весенняя погода в Украину приедет, не дождавшись марта. Синоптики прогнозируют потепление до +18 градусов уже с 25 февраля.

Прогнозом погоды на конец февраля и начало весны поделился народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, морозы в Украину если и вернутся, то незначительные.

Так, потепление в Украине начнется с 25 февраля. Столбики ртутных термометров поднимутся до +10…+15 градусов, а на юге до +18 градусов.

Что касается морозов, то они могут вернуться в Украину в марте, но будут несущественными и непродолжительными. Осадки, согласно карте, возможны по все территории страны.

"Уже с 25 февраля по всей Украине ожидается значительное потепление до +10…+15, на юге до +15…+18", — спрогнозировал Станислав Щедрин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, конец февраля в Украине будет дождливым. Температура будет колебаться от -1 до +7 градусов.