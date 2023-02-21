Февральские сюрпризы вместо весны: какой будет погода в Украине 1 марта

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый день марта

Несмотря на прогнозы синоптиков о теплой и солнечной погоде в начале весны, первый день марта будет холодным во многих городах. Кроме того, в этот день ожидаются осадки.

Так, согласно данным сайта Gismeteo, 1 марта температура воздуха в среднем будет держаться на уровне 3 градусов выше 0 днем, а к ночи к некоторых городах нашей страны ожидаются "минусы". Плюс ко всему, осадки в виде снега с дождем не дадут украинцам насладиться весенней погодой в этот день.

"Телеграф" рассказывает, какой будет погода в Украине 1 марта по городам нашей страны.

В Киеве в первый день весны будет достаточно холодно — до +3 градусов днем и до -1 ночью. При этом, как указывалось ранее, в столице ожидается мокрый снег с дождем.

Аналогичная ситуация будет 1 марта в Запорожье. Только температура воздуха в дневное время поднимется до +4 градусов. Однако осадков жителям города также стоит ожидать.

Жителей города Днепр погода 1 марта также не порадует. Всё те же осадки в виде мокрого снега с дождем и максимальная температура воздуха до +3 градусов.

В Харькове в этот день будет немного холоднее, нежели в вышеуказанных городах. Днем ожидается всего до 2 градусов тепла, а ночью столбики термометров упадут до отметки -1.

В Донецке синоптики прогнозируют до +1 градуса в первый день весны. Вместе с тем на протяжении дня будет идти мокрый снег с дождем.

В Чернигове 1 марта погода тоже будет больше похожа на февральскую. Жителям города стоит приготовиться к мокрому снегу с дождем в этот день. А температура воздуха поднимется максимум до +3 градусов.

Более благоприятная погода 1 марта ожидается в Херсоне. На протяжении дня будет облачно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

На Западной Украине также день пройдет без осадков. В Ужгороде синоптики обещают солнечную погоду без осадков и до +5 градусов в дневное время. Однако ночью температура воздуха упадет до -2.

Во Львове в этот день будет пасмурно. Однако согласно прогнозу, осадков не предвидится. Днем температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, за аномально теплую зиму в этом году, вероятно, придется "расплатиться" в марте. Первый месяц весны может принести свои "сюрпризы".