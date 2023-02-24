Потеплішає до +18: коли в Україні розпочнеться справжня весна

Повітря по всій країні прогріється вище +10 градусів

Весняна погода до України приїде, не дочекавшись березня. Синоптики прогнозують потепління до +18 градусів вже з 25 лютого.

Прогнозом погоди на кінець лютого та початок весни поділився народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, морози в Україну якщо й повернуться, то незначні.

Так, потепління в Україні розпочнеться із 25 лютого. Стовпчики ртутних термометрів піднімуться до +10 ... +15 градусів, а на півдні до +18 градусів.

Щодо морозів, то вони можуть повернутися до України у березні, але будуть несуттєвими та нетривалими. Опади, згідно з картою, можливі по всій території країни.

"Вже з 25 лютого по всій Україні очікується значне потепління до +10...+15, на півдні до +15...+18", — спрогнозував Станіслав Щедрін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кінець лютого в Україні буде дощовим. Температура коливатиметься від -1 до +7 градусів.