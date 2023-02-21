Лютневі сюрпризи замість весни: якою буде погода в Україні 1 березня

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший день березня

Попри прогнози синоптиків про теплу та сонячну погоду на початку весни, перший день березня буде холодним у багатьох містах. У цей день очікується дощ.

Так, згідно з даними сайту Gismeteo, 1 березня температура повітря в середньому триматиметься на рівні 3 градусів вище 0 вдень, а вночі у деяких містах нашої країни очікуються "мінуси". Плюс до всього, опади у вигляді снігу з дощем не дадуть українцям насолодитися весняною погодою цього дня.

"Телеграф" розповідає, якою буде погода в Україні 1 березня у містах нашої країни.

У Києві в перший день весни буде досить холодно — до +3 градусів вдень і до -1 вночі. При цьому, як зазначалося раніше, у столиці очікується мокрий сніг із дощем.

Аналогічна ситуація буде 1 березня у Запоріжжі. Тільки температура повітря вдень підніметься до +4 градусів. Проте опадів мешканцям міста також варто очікувати.

Жителів міста Дніпро погода 1 березня також не потішить. Ті самі опади у вигляді мокрого снігу з дощем та максимальна температура повітря до +3 градусів.

У Харкові цього дня буде трохи холодніше, ніж у вищевказаних містах. Вдень очікується лише до 2 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів впадуть до позначки -1.

У Донецьку синоптики прогнозують до +1 градуса першого дня весни. Водночас упродовж дня буде мокрий сніг з дощем.

У Чернігові 1 березня погода теж буде більш схожою на лютневу. Жителям міста варто приготуватись до мокрого снігу з дощем у цей день. А температура повітря підніметься максимум до +3 градусів вдень.

Найсприятливіша погода 1 березня очікується у Херсоні. Вдень буде хмарно, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

На Західній Україні також пройде без опадів. В Ужгороді синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів та до +5 градусів у денний час. Однак уночі температура повітря впаде до -2.

У Львові у цей день буде хмарно. Однак, згідно з прогнозом, опадів не передбачається. Вдень температура повітря підніметься до +3 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з прогнозами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, за аномально теплу зиму цього року, ймовірно, доведеться "розплатитися" у березні. Перший місяць весни може дати свої "сюрпризи".