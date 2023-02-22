Потепління, але з "подарунками": якою буде погода в Україні в першій половині весни

Синоптики дали прогноз на першу половину весни

Погода в лютому 2023 року могла запам’ятатися українцям своєю мінливістю і, судячи з прогнозів синоптиків, схожа ситуація чекає на нас і в першій половині весни.

Так, за словами синоптика Наталки Діденко, початок наступного місяця принесе Україні помірну, але не низьку температуру повітря. При цьому теплі дні розбавлятимуться періодичними опадами. Також, прогнозує синоптик, від березня можна очікувати і поривчастих вітрів.

"Початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом поривчастим вітром", — каже Діденко.

Щодо поточного місяця, то Діденко попереджає про похолодання. Вона вважає, що наступні два дні будуть найхолоднішими в Україні.

"Температура повітря в нічний час опускатиметься на сході України до -10-15 градусів, у більшості областей -4-11 градусів, на заході та півдні до -1-5 градусів", — пише Діденко.

Утім, уже з 25 лютого, зазначає вона, потеплішає аж до +10 градусів.

У свою чергу, як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін, дощова погода зберігатиметься в Україні й у квітні. В цей же час станеться невелике похолодання, яке зміниться літньою погодою вже у другій половині місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився прогноз магнітних бур на березень.