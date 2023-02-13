Сильні морози чи весняне тепло? Синоптики дали прогноз погоди на кінець лютого

Морозів під кінець лютого в Україні не очікується

Лютий ще готує нам погодні "сюрпризи" у вигляді різких перепадів температур. Проте вже до кінця місяця ситуація буде стабільнішою і березень Україна зустріне вже з теплою погодою.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, у другій половині лютого температура повітря ставатиме вищою чи не з кожним днем. Невелике похолодання відбудеться на кілька днів після 19 числа. Потім знову повернеться потепління.

Вже у кінці місяця синоптики обіцяють до +7 градусів вдень, а вночі температура повітря опускатиметься до 0 або -1 градуса. Але вже з перших днів весни нічні мінуси підуть геть. Крім того, останні дні цієї зими обіцяють бути сонячними без опадів.

Загалом опадів у другій половині місяця практично не передбачається. Лише 17 та 23 лютого пройде невеликий дощ. В інші дні буде або похмурою погодою, або сонячною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили попередній прогноз погоди на березень. За їхніми словами, "розплатитися" за аномально теплу погоду цієї зими, ймовірно, доведеться у березні чи наприкінці лютого.