Сильные морозы или весеннее тепло? Синоптики дали прогноз погоды на конец февраля

Морозов к концу февраля в Украине не ожидается

Февраль еще готовит нам погодные "сюрпризы" в виде резких перепадов температур. Однако уже к концу месяца ситуация будет более стабильной и март Украина встретит уже с теплой погодой.

По данным синоптиков на сайте Meteoprog, во второй половине февраля температура воздуха будет становиться выше едва ли не с каждым днем. Небольшое похолодание произойдет на несколько дней после 19 числа. Затем вновь вернется потепление.

Уже к концу месяца синоптики обещают до +7 градусов в дневное время, а ночью температура воздуха будет опускаться до 0 или -1 градуса. Но уже с первых дней весны ночные "минусы" уйдут. Кроме того, последние дни этой зимы обещают быть солнечными, без осадков.

В целом, осадков во второй половине месяца практически не предвидится. Лишь 17 и 23 февраля пройдет небольшой дождь. В остальные дни будет либо пасмурной погода, либо солнечной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на март. По их словам, "расплатиться" за аномально теплую погоду этой зимой, вероятно, придется в марте или конце февраля.