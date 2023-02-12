Теплых дней придется подождать: какой будет погода в марте

Какой будет погода в марте

До конца зимы остается совсем немного времени и многим уже интересно, какой будет погода в марте. Преждевременно радоваться не стоит, поскольку ощутимого тепла придется ждать аж до апреля.

Впрочем, как говорится в прогнозе Gismeteo, в целом в первый месяц весны стоит ждать повышения температуры воздуха до уровня +10 градусов, хотя периодически будут приходить и ночные заморозки.

В западных областях синоптики ожидают, что март выдастся весьма пасмурными богатым на осадки, а в первые дни месяца даже существует вероятность выпадения мокрого снега.

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В центральных областях солнечных дней будет больше, особенно в начале месяца, а вот вторая половина будет относительно дождливой.

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Похожая картина будет наблюдаться в восточных областях.

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Относительно тепло будет на юге нашей страны, где столбики термометра поднимутся выше +10 градусов в последние дни февраля, а к концу марта там и вовсе можно увидеть +20 градусов.

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Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин дал "Телеграфу" свой прогноз погоды на март 2023. По его словам, первая половина месяца по погоде будет похожа на конец февраля.