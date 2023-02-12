Теплих днів доведеться почекати: якою буде погода у березні

Якою буде погода у березні

До кінця зими залишається зовсім небагато часу і багатьом вже цікаво, якою буде погода у березні. Насамперед радіти не варто, оскільки відчутного тепла доведеться чекати аж до квітня.

Втім, як йдеться у прогнозі Gismeteo, загалом у перший місяць весни варто чекати підвищення температури повітря до рівня +10 градусів, хоча періодично приходитимуть і нічні заморозки.

У західних областях синоптики очікують, що березень видасться дуже похмурим багатим на опади, а в перші дні місяця навіть існує можливість випадання мокрого снігу.

Погода у Львові

У центральних областях сонячних днів буде більше, особливо на початку місяця, а друга половина буде відносно дощовою.

Погода у Києві

Схожа картина спостерігатиметься у східних областях.

Погода в Харкові

Погода в Дніпрі

Відносно тепло буде на півдні нашої країни, де стовпчики термометра піднімуться вище +10 градусів в останні дні лютого, а до кінця березня там взагалі можна буде побачити +20 градусів.

Погода в Одесі

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін дав "Телеграфу" свій прогноз погоди на березень 2023 року. За його словами, перша половина місяця за погодою буде схожа на кінець лютого.