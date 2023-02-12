Як виглядати стрункішою: хитрощі з кольорами в образах (фото)

Колір вирішує все

Один із прийомів візуальної корекції фігури — це корекція кольором. Щоб виглядати стрункішою, треба використовувати кольорову вертикаль в образі, тобто речі схожі за кольором.

Про це говорить український стиліст Тетяна Голота. "Не обов’язково намагатися підібрати ідеальний мерч. Наприклад, темно-синя футболка та багряні штани — ок! А біла футболка і сині джинси вже візуально поділять фігуру навпіл", — зазначає експерт.

За словами Голоти, вертикаль може бути усередині образу або ззовні. Ззовні — це найчастіше верхній одяг — пуховик, тренч, пальто, але сюди ж відносимо і вкорочений верх, якщо він співпадає з низом. Бомбер + спідниця міді і все в одному кольорі, як варіант чи джинси світлі + сірий жакет також утворять вертикаль.

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