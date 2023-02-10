Березень буде суворий, але є й плюси: з’явився прогноз погоди на весну у Києві

Весна у Києві буде прохолодною, але без істотних опадів

У Києві весна очікується суха, але холодна. У березні можливі нічні заморозки до -10 градусів, у травні ж ночі теж будуть прохолодними — до +6 градусів.

Про це сказано на порталі Wisemeteo. Але денна температура в травні все ж таки буде вищою, аніж у перші два місяці весни.

Так, температура повітря в березні в столиці буде нижчою за норму. Середньодобова температура становитиме +2 градуси, замість звичайних +3 градусів. Опади будуть, але у незначній кількості. У перший тиждень весни прогнозуються морози до -10 градусів уночі, а наступного тижня потеплішає. Найтеплішими днями будуть 12, 15, 19 та 20 березня. Опадів у березні практично не буде, а сонячних днів буде більше, аніж у лютому.

У квітні потеплішає до +14 градусів вдень і до +6 градусів вночі. Загалом місяць буде сухим та сонячним, незначні опади очікуються 2, 8, 29 та 30 квітня. Найтепліший день очікується наприкінці місяця – 30 квітня термометри покажуть +21 градус удень.

У травні ночі будуть прохолодними, а температура повітря коливатиметься від +6 до +14 градусів. Особливо холодним видасться перший тиждень останнього місяця весни. Дощі прогнозуються у перші тижні травня, а в решту часу опадів не прогнозується. Вдень температура повітря коливатиметься від +13 до +22 градусів.

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