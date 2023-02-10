Март будет суровый, но есть и плюсы: появился прогноз погоды на весну в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Весна в Киеве будет прохладной, но без существенных осадков
В Киеве погода весной ожидается сухой, но холодной. В марте возможны ночные заморозки до -10 градусов, в мае же ночи будут тоже прохладными — до +6 градусов.
Об этом сказано на портале Wisemeteo. Но дневная температура в мае все же будет выше, чем в первые два месяца весны.
Так, температура воздуха в марте в столице будет ниже нормы. Среднесуточная температура составит +2 градуса, вместо обычных +3 градусов. Осадки будут, но в незначительном количестве. В первую неделю весны прогнозируются морозы до -10 градусов ночью, а во вторую неделю потеплеет. Самыми теплыми днями будут 12, 15, 19 и 20 марта. Осадков в марте практически не будет, а солнечных дней станет больше, чем в феврале.
В апреле потеплеет до +14 градусов днем и до +6 градусов ночью. В целом месяц будет сухим и солнечным, незначительные осадки ожидаются 2, 8, 29 и 30 апреля. Самый теплый день ожидается в конце месяца — 30 апреля термометры покажут +21 градус днем.
В мае ночи будут прохладными, а температура воздуха будет колебаться от +6 до +14 градусов. Особенно холодной выдастся первая неделя последнего месяца весны. Дожди прогнозируются в первые недели мая, а в остальное время осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +22 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, стоит ли ждать в Украине раннюю весну. Прогнозы синоптиков разнятся.