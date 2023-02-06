"Не стоит расслабляться": синоптик дала неутешительный прогноз погоды на март

Компенсация за теплые дни зимой будет в марте

Хотя погода в Украине в феврале и порадует потеплением с середины месяца, но начало весны может принести свои "морозные сюрпризы". Погода добавит холодных дней в долгожданную весну.

Зима в этом году была относительно мягкой, а погода в январе и вовсе была аномальной, потому как столбики термометров нередко держались на плюсовых температурах. Однако холодные дни все же еще придут, и придут они именно весной. Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью "24 каналу".

"Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте", — отметила синоптик.

Отметим, что согласно прогнозу, опубликованному на сайте Meteoprog, в первой половине марта средняя температура воздуха днем будет достигать +8 градусов. Значительное потепление в первом месяце весны стоит ожидать во второй половине месяца. К концу марта температура будет держаться на уровне +16 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин дал "Телеграфу" свой прогноз погоды на март 2023. По его словам, первая половина месяца по погоде будет похода на конец февраля. Солнечная погода и настоящая весна придет после 20 числа.