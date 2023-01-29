Грядет настоящая зима: известный синоптик дал прогноз погоды на начало февраля в Украине

Уже в ближайшие дни в Украине заметно похолодает

Декабрь 2022 и январь 2023 года в целом были теплее нормы в Украине, из-за чего многие уже забыли, что такое настоящая зима. Однако в начале февраля Украина окажется под влиянием атлантических воздушных масс, и погода заметно изменится.

Такой прогноз эксклюзивно для "Телеграфа" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

На протяжении третьей декады января погодные условия в нашей стране определяются в основном полем повышенного атмосферного давления. Преобладает облачная погода, местами с моросящими осадками и локальными туманами. В восточных областях гораздо меньше облачности, поэтому и суточный ход температуры воздуха более выражен: от 7 – 12° мороза в ночное время до 1 – 4° тепла днём. Снежный покров по состоянию на 27 января присутствует только в небольшой зоне, охватывающей высокогорную часть Карпат, а также местами в Винницкой и Хмельницкой областях. Таким образом, с учётом сложившейся ситуации, январь 2023 года вполне можно назвать наиболее бесснежным в текущем столетии.

По свежим расчётным данным, начиная с 30 января и ориентировочно по 3 февраля в Европейском регионе активизируются западные процессы, в результате которых в Украину начнут поступать воздушные массы атлантического происхождения. Атмосферное давление заметно снизится, станет больше облачности и периодически будут выпадать осадки в смешанной фазе (мокрый снег, дождь, морось, снежная крупа и т.д.). Кроме того, изменится ветровой режим – будут преобладать ветры преимущественно западной четверти, в отдельные дни с порывами до 15 – 20 м/с. Касательно температуры воздуха, то она сохранится немногим выше средних многолетних показателей и в ночное время составит -1…-6 °С, днём около 0 °С. В южных областях и Крыму ночью около -2…+3 °С, днём +3…+8 °С.

С 4 по 7 февраля в результате поступления более холодных воздушных масс с севера, температурный фон в Украине снизится на 3 – 6 °С. Также есть вероятность установления снежного покрова в большинстве областей. Таким образом, в первой декаде февраля имеются все предпосылки для наступления классической зимней погоды со снегом и умеренными морозами.

На карте представлено прогностическое поле аномалий температуры воздуха в Европе на период с 27 января по 3 февраля 2023 года:

Как сообщал "Телеграф", начало февраля в Украине также ознаменуется и сильной магнитной бурей.