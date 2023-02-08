Укр

Морозные сюрпризы или долгожданное тепло? Украинцам рассказали, ждать ли ранней весны

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Прогноз погоды на весну
Прогноз погоды на весну. Фото Pixabay

Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды до конца месяца

Точные прогнозы погоды на март в Украине синоптики пока не дают. Однако предполагают, что в этом году таки можно ожидать относительно раннего прихода весны после возвращения морозов в феврале.

Мнения синоптиков относительно синоптической ситуации в Украине отличаются. Некоторые говорят о том, что потепления стоит ожидать уже в ближайшее время, а некоторые считают, что впереди ждут морозы, передает РБК-Украина.

Прогноз Натальи Птухи

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечает, что февраль будет по-настоящему зимним, после аномально теплого января. К примеру, на этой неделе "минусы" будут не только ночью, но и в дневное время.

"Официальные прогнозы (по весне) появятся через неделю-две, но могу лично я сказать, что февраль довольно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит", — сказала Птуха.

Прогноз Игоря Кибальчича

Синоптик также заявляет о грядущем похолодании. По его словам, зима еще проявит свой "морозный характер" в феврале. Однако осадков ожидать не стоит. Погода будет сухой, но холодной. Температура воздуха будет опускаться ниже нормы на 1-4 градуса. Холоднее всего будет в западной части Украины.

Прогноз Станислава Щедрина

Мнение Щедрина отличается от двух предыдущих синоптик. Он считает, что в Украину уже совсем скоро придет потепление и морозов ожидать не стоит.

"Начиная с 8-10 февраля, в большую часть Европы, поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление, по всей стране с 10-12 до конца 2 декады февраля, температурный режим будет колебаться в пределах от +5+7 днем и до -3+4 градусов в ночные часы", — отметил он.

По словам народного синоптика, в первой половине февраля осадков будет мало. Однако уже во второй его половине "везде будет сыро". А вот третья декада февраля будет уже по-весеннему теплой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным сайте Meteoprog, значительное потепление в Украине наступит ближе к концу февраля. Также синоптики рассказали, стоит ли до конца месяца ожидать осадков.

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