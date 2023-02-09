В марте расплатимся за теплую зиму: каким будет начало весны 2023

Мнения синоптик относительно погоды в марте расходятся

Зима удивила украинцев передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Хотя синоптики пока не дают уверенных прогноз на весну, но предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться вслед за окончанием зимы.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечает, что по мнению некоторых ученых, в феврале или в марте морозный "характер" зимы таки еще может проявиться, передает 24 канал.

"Смотря на то, какие у нас были аномальные перепады температуры в январе, браться сейчас прогнозировать, какой будет весна, довольно сложно. Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте", — считает синоптик.

В то же время синоптики сайта Meteoprog дают более утешительный прогноз на март. По их данным, погода в первый месяц весны по Украине будет выше среднем. То есть, с первых дней температура воздуха будет достигать +7..+8 градусов, а ночью — от 0 до +1. Отметим, что средняя температура воздуха в Украине в марте — +2..+4 градуса днем и до +1 градуса ночью. В конце марта дневная температура воздуха достигает +9 градусов. А согласно прогнозу синоптиков, к концу месяца может быть уже до +16.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики прогнозируют заморозки в апреле 2023 года, а на Пасху, вероятно, будет дождливая погода.