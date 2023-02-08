Морозні сюрпризи чи довгоочікуване тепло? Українцям розповіли, чи чекати на ранню весну

Українцям розповіли, чого чекати від погоди до кінця місяця

Точних прогнозів погоди на березень в Україні синоптики поки що не дають. Однак припускають, що цього року таки очікується ранній прихід весни після повернення морозів у лютому.

Думки синоптиків щодо синоптичної ситуації в Україні вирізняються. Деякі говорять про те, що на потепління варто очікувати вже найближчим часом, а деякі вважають, що попереду чекають морози, передає РБК-Україна.

Прогноз Наталії Птухи

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що лютий буде по-справжньому зимовим після аномально теплого січня. Наприклад, цього тижня "мінуси" будуть не лише вночі, а й у денний час.

"Офіційні прогнози (на весну) з’являться за тиждень-два, але можу особисто я сказати, що лютий досить інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати ранньої весни зараз не варто", — сказала Птуха.

Прогноз Ігоря Кібальчича

Синоптик також заявляє про майбутнє похолодання. За його словами, зима ще проявить свій "морозний характер" у лютому. Проте на опади очікувати не варто. Погода буде сухою, але холодною. Температура повітря опускатиметься нижче за норму на 1-4 градуси. Найхолодніше буде у західній частині України.

Прогноз Станіслава Щедріна

Думка Щедріна відрізняється від двох попередніх синоптиків. Він вважає, що в Україну вже зовсім скоро прийде потепління і на морози очікувати не варто.

"Починаючи з 8-10 лютого, у більшу частину Європи прийдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління, по всій країні з 10-12 до кінця 2 декади лютого, температурний режим коливатиметься в межах від +5+7 вдень і до -3+4 градусів на ніч", — зазначив він.

За словами народного синоптика, у першій половині лютого опадів буде мало. Проте вже у другій його половині "скрізь буде сиро". А ось третя декада лютого буде вже по-весняному теплою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними сайту Meteoprog, значне потепління в Україні настане ближче до кінця лютого. Також синоптики розповіли, чи варто до кінця місяця чекати на опади.