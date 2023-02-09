У березні розплатимося за теплу зиму: яким буде початок весни 2023 року

Думки синоптик щодо погоди у березні розходяться

Зима здивувала українців передами температур, а останній її місяць приніс із собою морози. Хоча синоптики поки що не дають впевнених прогнозів на весну 2023-го, але припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати по закінченні зими.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що, на думку деяких учених, у лютому чи березні морозний "характер" зими таки ще може проявитися, передає 24 канал.

"Дивлячись на те, які у нас були аномальні перепади температури в січні, братися зараз прогнозувати, якою буде весна, досить складно. Багато вчених схиляються до того, що розслаблятися не варто, бо компенсація за ці теплі дні посеред зими справді може бути десь в лютому чи березні", — вважає синоптик.

Водночас синоптики сайту Meteoprog дають більш втішний прогноз на березень. За їхніми даними, температура в перший місяць весни по Україні буде вищою за середню. Тобто, з перших днів температура повітря сягатиме +7..+8 градусів, а вночі — від 0 до +1. Зазначимо, що середня температура повітря в Україні в березні — +2...+4 градуси вдень і до +1 градуси вночі. Наприкінці березня денна температура повітря сягає +9 градусів. А згідно із прогнозом синоптиків, до кінця місяця може бути вже до +16.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики прогнозують заморозки у квітні 2023 року, а на Великдень, ймовірно, буде дощова погода.