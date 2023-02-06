"Не варто розслаблятися": синоптик дала невтішний прогноз погоди на березень

Компенсація за теплі дні взимку буде у березні

Хоча погода в Україні в лютому і порадує потеплінням із середини місяця, але початок весни може дати свої "морозні сюрпризи". Погода додасть холодних днів у довгоочікувану весну.

Зима цього року була відносно м’якою, а погода в січні була аномальною, тому що стовпчики термометрів нерідко трималися на плюсових температурах. Однак холодні дні все ж таки ще прийдуть, і прийдуть вони саме навесні. Про це синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв’ю "24 каналу".

"Багато вчених схиляються до того, що розслаблятися не варто, тому що компенсація за ці теплі дні серед зими справді може бути десь у лютому чи березні", — зазначила синоптик.

Зазначимо, що згідно з прогнозом, опублікованим на сайті Meteoprog, у першій половині березня середня температура повітря вдень сягатиме +8 градусів. Значне потепління у першому місяці весни варто очікувати у другій половині місяця. До кінця березня температура триматиметься на рівні +16 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін дав "Телеграфу" свій прогноз погоди на березень 2023 року. За його словами, перша половина місяця погоди буде походу на кінець лютого. Сонячна погода та справжня весна прийде після 20 числа.