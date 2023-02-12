Как выглядеть стройнее: уловки с цветами в образах (фото)

Цвет решает все

Один из приемов визуальной коррекции фигуры – это цветокоррекция. Чтобы выглядеть стройнее, нужно использовать цветную вертикаль в образе, то есть вещи схожие по цвету.

Об этом говорит украинский стилист Татьяна Голота. "Необязательно пытаться подобрать идеальный мерч. Например, темно-синяя футболка и багровые брюки — ок! А белая футболка и синие джинсы уже визуально поделят фигуру пополам", — отмечает эксперт.

По словам Голоты, вертикаль может быть внутри образа или снаружи. Снаружи – это чаще всего верхняя одежда – пуховик, тренч, пальто, но сюда же относим и укороченный верх, если он совпадает с низом. Бомбер + юбка меди и все в одном цвете, как вариант или джинсы светлые + серый жакет также образуют вертикаль.

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