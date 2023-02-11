От -10 до +10 за одну неделю: февраль готовит украинцам ряд погодных сюрпризов

Украинцам стоит быть готовыми к температурным качелям

Несмотря на то, что в Украине стоит ждать весьма прохладного марта, конец февраля успеет порадовать теплыми днями.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, последние недели февраля отметятся заметными температурными качелями, с ощутимыми перепадами температур.

Наиболее стабильная погода ожидается в западных областях, где в течение остатка месяца будет наблюдаться плюсовая температура в дневное время суток.

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Кратковременное похолодание в феврале увидят жители южных областей, однако в основном там будет сохраняться теплая погода, а в отдельные дни на столбиках термометра можно будет увидеть показатели выше +10 градусов.

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В центральных областях похолодание будет более длительным, а в целом температура там будет ниже, чем на юге.

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А вот наиболее холодным февраль будет на востоке нашей страны, где уже на следующей неделе по ночам столбики термометра будут опускаться ниже -10 градусов. Иронично, но наиболее теплым остаток месяца тоже будет на востоке, так как после периода похолодания температура воздуха там поднимется выше +10 градусов и будет оставаться таковой в течение нескольких дней.

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Напомним, в этом году синоптики не ожидают теплой весны в Украине и предупреждают, что даже в мае по ночам будет весьма прохладно.