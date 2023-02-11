Від -10 до +10 за один тиждень: лютий готує українцям низку погодних сюрпризів
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Українцям варто бути готовими до температурних гойдалок
Попри те, що в Україні варто чекати дуже прохолодного березня, кінець лютого встигне потішити теплими днями.
Як говориться в прогнозі Gismeteo, останні тижні лютого відзначаться помітними температурними гойдалками, з відчутними перепадами температур.
Найбільш стабільна погода очікується у західних областях, де протягом залишку місяця спостерігатиметься плюсова температура вдень.
Короткочасне похолодання у лютому побачать жителі південних областей, проте в основному там зберігатиметься тепла погода, а окремими днями на стовпчиках термометра можна буде побачити показники вище +10 градусів.
У центральних областях похолодання буде тривалішим, а загалом температура там буде нижчою, ніж на півдні.
А ось найхолоднішим лютий буде на сході нашої країни, де вже наступного тижня ночами стовпчики термометра опускатимуться нижче -10 градусів. Іронічно, але найтеплішим залишок місяця теж буде на сході, оскільки після періоду похолодання температура повітря там підніметься вище за +10 градусів і залишатиметься такою протягом кількох днів.
Нагадаємо, цього року синоптики не очікують теплої весни в Україні та попереджають, що навіть у травні ночами буде дуже прохолодно.