Погода знайде чим здивувати: яким в Україні буде кінець лютого

Українцям варто бути готовими до перепадів температур

В останній декаді лютого на українців чекає мінлива погода з великою кількістю опадів як у вигляді дощів, так і у формі мокрого снігу.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, 23-24 лютого, атмосферний тиск суттєво підвищиться та на більшій частині території України встановиться антициклональний характер погоди.

"В останній декаді лютого зима розпочне боротьбу з весняними процесами, що буде добре відображено як у неоднорідності температурного поля, так і в періодичному випаданні опадів різного виду", — зазначив він.

Його прогнози підтверджує і сайт Gismeteo, згідно з прогнозом якого, до кінця зими українці побачать і морози, і по-справжньому весняну температуру повітря.

Найтепліші дні очікуються у західних та південних областях, а ось на сході у деякі дні очікується удар холоду, який у нічний час може опустити стовпчики термометра нижче -10 градусів.

Погода у Львові

Погода у Києві

Погода в Харкові

Погода в Дніпрі

Погода в Одесі

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що весна цього року буде ранньою, а в березні на українців чекає в основному суха тепла погода.