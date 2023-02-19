Погода знайде чим здивувати: яким в Україні буде кінець лютого
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Українцям варто бути готовими до перепадів температур
В останній декаді лютого на українців чекає мінлива погода з великою кількістю опадів як у вигляді дощів, так і у формі мокрого снігу.
Як розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, 23-24 лютого, атмосферний тиск суттєво підвищиться та на більшій частині території України встановиться антициклональний характер погоди.
"В останній декаді лютого зима розпочне боротьбу з весняними процесами, що буде добре відображено як у неоднорідності температурного поля, так і в періодичному випаданні опадів різного виду", — зазначив він.
Його прогнози підтверджує і сайт Gismeteo, згідно з прогнозом якого, до кінця зими українці побачать і морози, і по-справжньому весняну температуру повітря.
Найтепліші дні очікуються у західних та південних областях, а ось на сході у деякі дні очікується удар холоду, який у нічний час може опустити стовпчики термометра нижче -10 градусів.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що весна цього року буде ранньою, а в березні на українців чекає в основному суха тепла погода.