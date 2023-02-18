Погодні гойдалки: останній місяць зими здивує українців різкими стрибками температур

Лютий підготував низку погодних сюрпризів

Останній місяць зими принесе українцям низку погодних сюрпризів, які пов'язані вони із активізацією циклонів у північній частині Атлантичного океану, у Східній та Північній Європі. До кінця лютого очікується волога погода та постійні опаду вигляді мокрого снігу та дощу, а також поривчастий вітер. Що стосується температурних показників, то вони стануть вищими. Особливо відчутним потепління стане для жителів південних та західних областей, де показники місцями перевищуватимуть позначку +10°С. Прохолодніша погода традиційно збережеться на півночі Лівобережжя країни.

Про це спеціально для "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, через зміну синоптичного періоду та перебудову атмосферної, які відбудуться 23-24 лютого, атмосферний тиск суттєво підвищиться і на більшій частині території України встановиться антициклональний характер погоди. Водночас з північного та східних напрямків до України сповзуться холодні повітряні маси арктичного походження, тому показники температурних стовпчиків поповзуть донизу. При цьому у західних і південних регіонах країни температура повітря буде вищою за звичну норму.

Погода у регіонах

У неділю, 19 лютого, та у понеділок, 20 лютого, у більшості областей України, за винятком північної частини, пройдуть опади переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. 21 лютого черговий циклон із боку Балтійського моря принесе до нас нову порцію опадів у вигляді снігу з переходом у дощ. Посилиться також вітер західної чверті до 7-12 м/с, місцями з поривами 15-20 м/с. Температура повітря протягом 19 – 21 лютого коливатиметься в межах -2…+5°С у нічний час та +1…+8°С вдень. У південній частині 19 та 21 лютого місцями +10…+13°С.

У середу, 22 лютого – четвер, 23 лютого через надходження холодних потоків з півночі, у північно-східних областях України температура поступово знизиться в нічний час до 0…-6°С, удень до -2…+3°С.

У західній та південній частині утримається тепла погода з позитивними середньодобовими температурами.

24 – 27 лютого через потужний антициклон на Лівобережжі країни очікується холодна погода з нічними температурами -10…-17°С, тоді як на Правобережжі — температурне тло навпаки підвищиться до значень близько +3…+10°С.

На карті представлена погода в Європі на 21 лютого 2023 року за даними Німецької служби погоди (DWD)

"Таким чином, з урахуванням очікуваних умов можна сміливо зазначити, що в останній декаді лютого зима вступить у боротьбу з весняними процесами, що буде добре відображено як у неоднорідності температурного поля, так і в періодичному випаданні опадів різного вид", — розповів синоптик.

Синоптичний портал sinoptik.ua, прогнози Кибальчича також підтверджує. Зокрема, у багатьох регіонах на наступному тижні очікується хмарна погода та опади. Показники температурних стовпчиків коливатимуться в середньому від -2°С до +6°С. Однак будуть і більш різкі стрибки.

Погода у Києві

На жителів столиці очікує мінлива та хмарна погода. Опади подекуди із мокрим снігом передбачаються 21, 24 та 25 лютого.

Найхолодніше буде у четвер, 23 лютого — від -4°С уночі до +3°С вдень.

Тепліше буде у суботу, 25 лютого — до +7°С у світлу пору доби.

Погода у Києві

Погода у Харкові

Опади очікуються 21, 22, 24, 25 та 26 лютого, але вже у вигляді снігу, адже температура повітря опуститься до мінусових позначок.

Найхолодніша погода буде у четвер, 23 лютого — вночі синоптики пророкують до -11°С.

Теплішати почне вже з вихідних, у суботу, 24 лютого денна температура повітря підніметься до +4°С.

Прогноз погоди на тиждень у Харкові

Погода у Дніпрі

Жителям міста обіцяють загалом сонячну погоду, але короткочасні опади все ж можливі 20,21,23 та 25 лютого.

Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +1°С. Удень — від +1 до +5°С.

Погода у Дніпрі

Погода у Львові

У місті Лева погода також буде мінливою: від дощів та снігу до яскравого сонечка.

Майбутні вихідні порадують потеплінням — 25 та 26 лютого показники температурних стовпчиків піднімуться до +10 градусів.

Погода у Львові на тиждень

Погода в Одесі

Одеситів упродовж тижня, з 20 по 26 лютого, переважно радуватиме сонячна погода.

Температура повітря у вівторок, 21 лютого підскочить аж до +12°С.

Прохолодніше буде у четвер, 23 лютого — лише до +2°С.

Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, якої погоди українцям чекати у березні.

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