Погодные качели: последний месяц зимы удивит украинцев резкими скачками температур

Февраль подготовил ряд погодных сюрпризов

Последний месяц зимы принесет украинцам ряд погодных сюрпризов, связанных с активизацией циклонов в северной части Атлантического океана, в Восточной и Северной Европе. До конца февраля ожидается влажная погода и постоянные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывистый ветер. Что касается температурных показателей, то они станут выше. Особенно ощутимо потепление станет для жителей южных и западных областей, где показатели местами будут превышать отметку +10°С. Более холодная погода традиционно сохранится на севере Левобережья страны.

Об этом специально для "Телеграфа" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, из-за смены синоптического периода и перестройки атмосферной, которые состоятся 23-24 февраля, атмосферное давление существенно повысится и на большей части территории Украины установится антициклональный характер погоды. В то же время с северного и восточного направления в Украину сползутся холодные воздушные массы арктического происхождения, поэтому показатели температурных столбиков поползут вниз. При этом в западных и южных регионах страны температура воздуха будет выше привычной нормы.

Погода в регионах

В воскресенье, 19 февраля, и в понедельник, 20 февраля, в большинстве областей Украины, за исключением северной части, пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. 21 февраля очередной циклон со стороны Балтийского моря принесет нам новую порцию осадков в виде снега с переходом в дождь. Ужесточится также ветер западной четверти до 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в течение 19 – 21 февраля будет колебаться в пределах -2…+5°С в ночное время и +1…+8°С днем. В южной части 19 и 21 февраля местами +10…+13°С.

В среду, 22 февраля — четверг, 23 февраля из-за поступления холодных потоков с севера, в северо-восточных областях Украины температура постепенно снизится в ночное время до 0...-6°С, днем до -2...+3°С.

В западной и южной части сохранится теплая погода с положительными среднесуточными температурами.

24 – 27 февраля из-за мощного антициклона на Левобережье страны ожидается холодная погода с ночными температурами -10…-17°С, тогда как на Правобережье — температурный фон наоборот повысится до значений около +3…+10°С.

На карте представлена погода в Европе на 21 февраля 2023 г. по данным Немецкой службы погоды (DWD)

"Таким образом, с учетом ожидаемых условий можно отметить, что в последней декаде февраля зима вступит в борьбу с весенними процессами, что будет хорошо отражено как в неоднородности температурного поля, так и в периодическом выпадении осадков разного вида", — рассказал синоптик.

Синоптический портал sinoptik.ua прогнозы Кибальчича также подтверждает. Во многих регионах на следующей неделе ожидается облачная погода и осадки. Показатели температурных столбиков будут колебаться в среднем от -2 до +6°С. Однако будут и более резкие скачки.

Погода в Киеве

Жителей столицы ожидает переменная и облачная погода. Осадки местами с мокрым снегом предполагаются 21, 24 и 25 февраля.

Холоднее всего будет в четверг, 23 февраля — от -4°С ночью до +3°С днем.

Теплее будет в субботу, 25 февраля — до +7°С в светлое время суток.

Погода в Киеве

Погода в Харькове

Осадки ожидаются 21, 22, 24, 25 и 26 февраля, но уже в виде снега, ведь температура воздуха опустится до минусовых отметок.

Самая холодная погода будет в четверг, 23 февраля — ночью синоптики прочат до -11°С.

Теплеть начнет уже с выходных, в субботу, 24 февраля, дневная температура воздуха поднимется до +4°С.

Прогноз погоды на неделю в Харькове.

Погода в Днепре

Жителям города обещают солнечную погоду, но кратковременные осадки все же возможны 20,21,23 и 25 февраля.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +1°С. Днем от +1 до +5°С.

Погода в Днепре

Погода во Львове

В городе Льва погода также переменчива: от дождей и снега до яркого солнышка.

В предстоящие выходные порадуют потеплением — 25 и 26 февраля показатели температурных столбиков поднимутся до +10 градусов.

Погода во Львове на неделю

Погода в Одессе

Одесситов в течение недели, с 20 по 26 февраля, в основном будет радовать солнечную погоду.

Температура воздуха во вторник, 21 февраля, подскочит вплоть до +12°С.

Прохладнее будет в четверг, 23 февраля — до +2°С.

Погода в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, какой погоды украинцам ждать в марте.

Также напомним, что, по мнению народного синоптика Станислава Щедрина, март 2023 года удивит аномальным теплом.