Казковий березень, похмурий квітень і мінливий травень: чого чекати від погоди цієї весни

Синоптики дали прогноз на березень, квітень та травень

Після аномально теплого січня та лютневих морозів в Україну прийде рання весна. Вже з самісінького початку березня температура повітря буде вищою за середню, як для цього місяця. Однак синоптики потім прогнозували похолодання у квітні. "Телеграф" розповість, якої погоди варто очікувати українцям упродовж всієї весни цього року.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, весна по-справжньому порадує своїм теплом і практично повною відсутністю опадів. Останній місяць весни буде більше схожий на літо, бо температура повітря в деякі дні триматиметься на рівні 23-24 градусів.

Прогноз погоди на березень

Березень цього року почнеться з температури +8 градусів у денний час та й від -1 до +1 градуса вночі. Значне потепління очікується у 20-х числах цього місяця. Тоді вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +13 градусів, а вночі падатиме до +1..+2.

Перший місяць весни не буде багатим на опади. За прогнозами синоптиків, у березні очікується лише один дощовий день — 16 числа. Весь час буде сонячна або хмарна погода.

До кінця місяця очікується до +16 градусів вдень і до +5 градусів вночі.

Прогноз погоди на квітень

Погода у квітні буде похмурішою, аніж у березні, бо протягом усього місяця практично не буде сонячних днів. Синоптики передають, що більшу частину місяця переважатиме хмарна погода.

Температура повітря на початку місяця очікується до +13..+14 градусів вдень та до +3..+4 градусів вночі. Потепління прийде із 16 квітня. З цього дня буде від +17 градусів вдень та від +7 градусів вночі. Останніми квітневими днями очікується до +22 градусів вдень і до +10 вночі.

Опадів у квітні буде трохи більше, аніж першого місяця весни. Згідно з прогнозом, буде чотири дощові дні — 1, 5, 12 та 26 квітня.

Прогноз погоди на травень

Цього року у травні очікуються невеликі перепади температур. На початку місяця стовпчики термометрів підійматимуться до +23 градусів вдень і до +10 градусів вночі. Але в деякі дні вдень очікується +18.

У середині місяця також буде невелике похолодання на кілька днів, але погода почне поступово вирівнюватися. До кінця травня середня температура повітря становитиме 23-24 градуси тепла вдень, а вночі — +13..+14 градусів.

Щодо опадів у травні, то їх практично не буде. Синоптики зазначають, що дощі очікуються лише 30 травня. У решту днів буде сонячна або похмура погода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду чекати українцям наприкінці лютого і чи будуть ще зимові "сюрпризи".