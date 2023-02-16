Весна в Україні буде ранньою: синоптик порадував прогнозом погоди

Потепління настане наприкінці лютого та значних холодів більше не буде

Кінець зими в Україні та початок весни будуть аномально теплими. Потепління розпочнеться вже наприкінці лютого, а весна буде ранньою.

Прогнозом погоди поділився народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, наприкінці лютого потеплішає до +3 градусів ніч та до +9 градусів вдень.

Незважаючи на підвищення температури, погода буде вологою. На початку березня температура повітря підніметься до +9…+11 градусів, а на заході буде ще тепліше – до +13 градусів. Опадів прогнозується мало, як і похмурих днів.

"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. Наприкінці березня стане більше хмар, але ще сильніше потеплішає. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14...+18 градусів", — сказав народний синоптик.

На початку другого весняного місяця похолодає, а у Карпатах навіть може випасти сніг. На решті території очікуються перші весняні зливи з грозами. Незважаючи на це, по всій Україні розпочнеться тенденція майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15...+20 градусів. Періодично будуть зливи, де-не-де з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", — сказав Станіслав Щедрін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде наприкінці лютого. Нічні морози підуть і настане потепління, запевняють синоптики.