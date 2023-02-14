Температура впаде вперше за 10 років: яким буде березень 2023 року в Україні

Температура повітря в березні коливатиметься від 7 градусів морозу до 10 градусів тепла

Наприкінці лютого погода в Україні порадує теплом, яке продовжиться і на початку березня. Однак погодні умови в перший місяць весни можуть змінюватись в залежності від регіону країни. Синоптики попереджають, що порівняно з весною 2022 року, весна 2023 року буде більш сухою.

На сайті Wisemeteo поділилися прогнозом погоди на березень. У деяких регіонах середня температура цього місяця опуститься нижче за історичну позначку за останні 10 років.

Погода в Одесі

Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря в перші тижні весни триматиметься вночі на рівні -3…0, а вдень очікується до 3 градусів тепла. Згодом стовпчики ртутного термометра піднімуться вдень до +8 градусів, а ніч — до +5 градусів. Опади очікуються 1-2, 4 та 31 березня у вигляді снігу, а 9, 12, 23-24, 27 у вигляді дощу. Середньодобова температура очікується на рівні +3 градуси.

Погода в Харкові

Нічні заморозки у Харкові протриматимуться до 10 березня, після чого морозні ночі стануть рідкісними. Температура повітря вночі коливатиметься від -7 до +2 градусів, вдень стовпчики ртутного термометра покажуть від -2 до +6 градусів. Опади у вигляді снігу очікуються 4-5, 14, 29 та 31 березня. Дощі на сході пройдуть 12, 19, 22 та 30 березня. Середньодобова температура у регіоні становитиме 0 градусів.

Погода у Львові

Морози у Львові протримаються до 12 березня, після чого прогнозується потепління. Вночі температура коливатиметься від -5 до +3 градусів, а вдень — від 0 до +8 градусів. У перші два дні весни, а також із 10 по 12 березня очікується сніг. Дощі можливі 16, 18, 20 та 31 березня. Середньодобова температура буде на позначці +2 градуси, що нижче щодо історичної позначки за останні 10 років на 1 градус.

Погода в Чернігові

У Чернігові нічний мороз до -4 градусів протримається до кінця березня. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +10 градусів. Сніг очікується з 3 по 6 березня, а також 11,16 та 28-29 березня. Дощі на півночі України прогнозуються 14-15, 20-21, 23, 30-31 березня. Середньодобова температура становитиме 0 градусів, що нижче щодо історичної позначки за останні 10 років на 1 градус.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кінець лютого в Україні буде теплим. Синоптики прогнозують підвищення температури чи не щодня.