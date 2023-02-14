Температура упадет впервые за 10 лет: каким будет март 2023 в Украине

Температура воздуха в марте будет колебаться от 7 градусов мороза до 10 градусов тепла

В конце февраля погода в Украине порадует теплом, которое продлится и в начале марта. Однако, погодные условия в первый месяц весны могут изменяться в зависимости от региона страны. Синоптики предупреждают, что по сравнению с весной 2022, весна 2023 года будет более сухой.

На портале Wisemeteo поделились прогнозом погоды на март. В некоторых регионах средняя температура в этом месяце опустится ниже исторической отметки за последние 10 лет.

Погода в Одессе

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в первые недели весны будет ночью держаться на уровне -3…0, а днем ожидается до 3 градусов тепла. Позже столбики ртутного термометра поднимутся днем до +8 градусов, а ночь — до +5 градусов. Осадки ожидаются 1-2, 4 и 31 марта в виде снега, а 9, 12, 23-24, 27 в виде дождя. Среднесуточная температура ожидается на уровне +3 градусов.

Погода в Харькове

Ночные заморозки в Харькове продержатся до 10 марта, после чего морозные ночи станут редкими. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до +2 градусов, днем же столбики ртутного термометра покажут от -2 до +6 градусов. Осадки в виде снега ожидаются 4-5, 14, 29 и 31 марта. Дожди на востоке пройдут 12, 19, 22 и 30 марта. Среднесуточная температура в регионе составит 0 градусов.

Погода во Львове

Морозы во Львове продержатся до 12 марта, после чего прогнозируется потепление. Ночью температура будет колебаться от -5 до +3 градусов, а днем — от 0 до +8 градусов. В первые два дня весны, а также с 10 по 12 марта ожидается снег. Дожди возможны 16, 18, 20 и 31 марта. Среднесуточная температура будет на отметке +2 градуса, что ниже относительно исторической отметки за последние 10 лет на 1 градус.

Погода в Чернигове

В Чернигове ночные морозы до -4 градусов продержатся до конца марта. Днем же температура воздуха будет колебаться от 0 до +10 градусов. Снег ожидается с 3 по 6 марта, а также 11, 16 и 28-29 марта. Дожди на севере Украины прогнозируются 14-15, 20-21, 23, 30-31 марта. Среднесуточная температура будет 0 градусов, что ниже относительно исторической отметки за последние 10 лет на 1 градус.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что конец февраля в Украине будет теплым. Синоптики прогнозируют повышение температуры едва ли не каждый день.