Погода в марте удивит: синоптики рассказали, каким будет начало весны в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю марта

Погода в Украине уже совсем скоро начнет вновь радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.

Так, по данным сайта Meteoprog, который публикует средний прогноз погоды по Украине, в первые дни марта будет достаточно тепло. Температура воздуха может достигать +8 градусов в дневное время и 0..+1 градуса ночью.

Отметим, что средняя температура в Украине в первый месяц весны — до +4 градусов днем и до +1 ночью, а к концу месяца — до +9 градусов днем и до +5 ночью. Потому в этом году весна будет теплее, нежели в среднем.

В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится. В целом весь месяц будет не богат на осадки. Синоптики передают, что в первом месяце весны будет всего лишь один дождливый день — 16 марта.

Более значительного потепления в Украине в начале весны следует ожидать с 18 марта. Температура воздуха будет достигать +11 градусов в дневное время, а к ночи будет падать до +2.. +3 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в конце зимы или начале марта погода может принести нашей стране "холодные сюрпризы" за аномально теплый январь.