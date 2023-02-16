Весна в Украине будет ранней: синоптик обрадовал прогнозом погоды

Потепление наступит в конце февраля и значительных холодов больше не будет

Конец зимы в Украине и начало весны будут аномально теплыми. Потепление начнется уже в конце февраля, а весна будет ранней.

Прогнозом погоды поделился народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, в конце февраля потеплеет до +3 градусов ночь и до +9 градусов днем.

Несмотря на повышение температуры, погода будет влажной. В начале марта температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов, а на западе будет еще теплее — до +13 градусов. Осадков прогнозируется мало, как и пасмурных дней.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14…+18 градусов", — сказал народный синоптик.

В начале второго весеннего месяца похолодает, а в Карпатах даже может выпасть снег. На остальной территории ожидаются первые весенние ливни с грозами. Несмотря на это, по всей Украине начнется тенденция почти летней погоды.

"Температура все чаще будет на уровне +15…+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — сказал Станислав Щедрин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в конце февраля. Ночные морозы уйдут и наступит потепление, уверяют синоптики.