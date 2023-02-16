Аномальные температуры и зимние "сюрпризы": синоптик удивила прогнозом погоды на март

Средняя температура воздуха этой весной будет выше нормы примерно на 1-2 градуса

Погода в Украине в конце февраля и начале марта будет аномально теплой. Средняя температура воздуха ожидается выше привычной. Однако в конце зимы и начале весны могут всё же быть холодные "сюрпризы" природы.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

По ее словам, согласно оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя температура воздуха этой весной будет выше нормы примерно на 1-2 градуса.

"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов. Тем не менее стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны" , — отметила Балабух.

Она также добавила, что эта зима была значительно теплее предыдущих. В январе текущего года температура воздуха была выше среднем примерно на 1-5 градусов. А если говорить о Прикарпатье и Закарпатье, то на все 5-6 градусов выше.

"Причиной такой аномально теплой погоды стала смена климата, обусловленная людской деятельностью, особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии. К таким процессам относятся Северное колебание, которое уже третий год находится в отрицательной фазе — Ла Ниньо и влияет на погоду многих регионов, и Украине тоже", — объяснила Балабух.

Синоптик подчеркнула, что подобные погодные аномалии будут сохраняться в конце зимы и в начале весны. Февраль, по словам Балабух, вероятнее всего тоже будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой погоды ждать весной и когда возможно похолодание.