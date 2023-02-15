Модная обувь весны 2023: с чем будем носить стильные платья и юбки (фото)

Пора присмотреться к тому, что у вас есть, а чего не хватает

Зима подходит к концу, а значит, пора заняться поиском удобной и стильной обуви на весну. Уже совсем скоро, когда за окном пригреет солнышко, нам захочется снять теплые куртки, брюки и зимние ботинки и одеть что-нибудь полегче — платье или юбку. И тут возникает вопрос: а что обуть? Ведь любимые балетки и кеды еще не скоро будут "в тему".

Советуем не прятать далеко всю зимнюю обувь – уже скоро вы сможете оставить в покое любимые угги и сапоги на меху, однако чуть менее утепленная обувь с нами еще надолго. Сегодня рассказываем, какие модели лучше носить с платьями и юбками ранней весной в 2023 году. Подборкой модных вариантов делится thesymbol.

Сапоги, ботфорты, ботильоны

Один из самых очевидных вариантов — это сапоги. Простые модели из кожи с прямым голенищем и длиной до колена — главный мастхэв на начало весны. Носить их можно и с мини, и с ультрамодными макси — это одна из тех пар, которые подходят буквально ко всему.

Не стоит списывать со счетов и другую модель сапог – ботфорты. Причем они могут быть как на каблуке, так и на плоской подошве.

Третий же вариант — ботильоны: присмотритесь к кожаным моделям, облегающим ногу, как носок. Они прекрасно смотрятся в сочетании с длинными юбками, ведь делают лодыжку визуально тоньше.

Кроссовки, ботинки на массивной подошве

Любителям комфорта и расслабленного стиля рекомендуем доставать любимые кроссовки и носить их с юбками и платьями. Звезды стритстайла любят совмещать спортивную обувь с юбками миди из кожи, трикотажа или денима, но при этом верх обязательно должен быть объемным и в спортивном стиле. Так образ всегда будет выглядеть стильно и гармонично.

Если этот вариант не для вас, то замените кроссовки удобными ботинками на массивной подошве. Вот только выбирать весной стоит те, в которых нет теплой подкладки.

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