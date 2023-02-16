Аномальні температури та зимові "сюрпризи": синоптик здивувала прогнозом погоди на березень

Середня температура повітря цієї весни буде вищою за норму приблизно на 1-2 градуси

Погода в Україні наприкінці лютого і на початку березня буде аномально теплою. Середня температура повітря очікується вищою за звичну. Однак наприкінці зими та на початку весни можуть все ж таки бути холодні "сюрпризи" природи.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

За її словами, згідно з оцінками Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Європейського центру середньострокових прогнозів, середня температура повітря цієї весни буде вищою за норму приблизно на 1-2 градуси.

"Така температура повітря в лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватися, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери та сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть неузгодженість погоду, особливо у першій половині весни", — зазначила Балабух.

Вона також додала, що ця зима була значно теплішою за попередні. У січні цього року температура повітря була вищою за середню приблизно на 1-5 градусів. А якщо казати про Прикарпаття та Закарпаття, то на всі 5-6 градусів вище.

"Причиною такої аномально теплої погоди стала зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, особливості атмосферної циркуляції, які спостерігалися в північній півкулі. До таких процесів належать Південне коливання, яке вже третій рік перебуває у від’ємній фазі — Ла-Ніньо і впливає на погоду багатьох регіонів, і України теж", — пояснила Балабух.

Синоптик підкреслила, що подібні погодні аномалії зберігатимуться наприкінці зими та на початку весни. Лютий, за словами Балабух, найімовірніше теж буде теплішим за кліматичну норму на 2-3 градуси.

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