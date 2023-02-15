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Модне взуття весни 2023: з чим будемо носити стильні сукні та спідниці (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Тренди взуття на навесні 2023 року Новина оновлена 15 лютого 2023, 09:12
Тренди взуття на навесні 2023 року. Фото pexels.com

Зима підходить до кінця, а отже, пора зайнятися пошуком зручного й стильного взуття на весну. Вже зовсім скоро, коли за вікном пригріє сонечко, нам захочеться зняти теплі куртки, штани і зимові черевики й одягнути щось легше — сукню чи спідницю. І тут постане питання: а що взути? Адже улюблені балетки і кеди ще нескоро будуть "в тему".

Радимо не ховати далеко усе зимове взуття — вже скоро ви зможете дати спокій улюбленим уггі та чоботам на хутрі, однак трохи менш утеплене взуття з нами ще надовго. Сьогодні розповідаємо, які моделі найкраще носити з сукнями та спідницями ранньою весною у 2023 році. Добіркою модних варіантів ділиться thesymbol.

Чоботи, ботфорти, ботильйони

Один із найочевидніших варіантів — це чоботи. Прості моделі зі шкіри з прямою халявою і довжиною до коліна — головний мастхев на початок весни. Носити їх можна і з міні, і з ультрамодними максі — це одна із тих пар, які пасують буквально до всього.

Не варто списувати з рахунків й іншу модель чобіт — ботфорти. Причому вони можуть бути як на підборах, так і на плоскій підошві.

Третій же варіант — ботильйони: придивіться до шкіряних моделей, які облягають ногу, наче носок. Вони прекрасно виглядають у поєднанні з довгими спідницями, адже роблять щиколотку візуально тоншою.

Кросівки, черевики на масивній підошві

Поціновувачам комфорту та розслабленого стилю радимо діставати улюблені кросівки і носити їх зі спідницями та сукнями. Зірки стрітстайлу полюбляють поєднувати спортивне взуття зі спідницями міді зі шкіри, трикотажу або деніму, але при цьому верх обов'язково має бути об’ємним і в спортивному стилі. Так образ завжди матиме стильний і гармонійний вигляд.

Якщо цей варіант не для вас, то замініть кросівки на зручні черевики на масивній підошві. От тільки обирати на весну варто ті, в яких немає теплої підкладки.

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#Мода #Взуття #Стиль #Тренди