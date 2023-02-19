Погода найдет чем удивить: каким в Украине будет конец февраля

Украинцам стоит быть готовыми к перепадам температур

В последней декаде февраля украинцев ждет переменчивая погода с большим количеством осадков как в виде дождей, так и в форме мокрого снега.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, 23-24 февраля, атмосферное давление существенно повысится и на большей части территории Украины установится антициклональный характер погоды.

"В последней декаде февраля зима вступит в борьбу с весенними процессами, что будет хорошо отражено как в неоднородности температурного поля, так и в периодическом выпадении осадков разного вида", — отметил он.

Его прогнозы подтверждает и сайт Gismeteo, согласно прогнозу которого, до конца зимы украинцы увидят и морозы и по-настоящему весеннюю температуру воздуха.

Наиболее теплые дни ожидаются в западных и южных областях, а вот на востоке в некоторые дни ожидается удар холода, который в ночное время может опустить столбики термометра ниже -10 градусов.

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Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал, что весна в этом году будет ранней, а в марте украинцев ждет в основном сухая теплая погода.